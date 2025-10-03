В Хабаровском крае подвели итоги летней оздоровительной кампании

В Хабаровском крае подвели итоги летнего отдыха детей. В лагерях с дневным пребыванием побывали больше 59 тысяч школьников, почти 14 тысяч отдохнули в загородных центрах, еще полторы тысячи подростков — в лагерях труда и отдыха.