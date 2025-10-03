В Хабаровском крае подвели итоги летней оздоровительной кампании

Летняя кампания завершилась для тысяч школьников Хабаровского края. Дети отдыхали в лагерях, участвовали в профильных сменах и знакомились с героями. На заседании комиссии подвели итоги. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровском крае подвели итоги летнего отдыха детей. В лагерях с дневным пребыванием побывали больше 59 тысяч школьников, почти 14 тысяч отдохнули в загородных центрах, еще полторы тысячи подростков — в лагерях труда и отдыха.
«Президент России Владимир Путин поручил уделять особое внимание качеству и безопасности детского отдыха. В этом году в крае отдохнули 126 тысяч детей, среди них 2328 ребят из семей участников специальной военной операции», — рассказал вице-губернатор Артем Мельников.
Этим летом открылись новые площадки в Комсомольске, Николаевске, Ванинском, Вяземском районах и районе имени Лазо. В загородных лагерях «Созвездие», имени Олега Кошевого и Константина Заслонова заработали музеи, посвященные истории и подвигам защитников Отечества.
«Год детского отдыха — это признание труда всех, кто дарит детям радость. Летом вожатые и наставники через творчество и патриотические акции прививали ребятам любовь к Родине», — сказал министр образования и науки края Алексей Мокрушин.
Особое внимание уделили инклюзии. В «Созвездии» и лагере «Олимп» прошли смены для детей с инвалидностью.
«Проект “Ласковое море” вновь подарил уникальные впечатления семьям с особыми потребностями. Наш край считается лидером по организации такого отдыха», — сказал депутат Госдумы Максим Иванов.
В конце кампании наградили лучших сотрудников лагерей. В этом году на 18% увеличена выплата за путевку в загородный лагерь, ей воспользовались 5 тысяч семей.