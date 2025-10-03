Ричмонд
Reuters: США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk

Запасы таких ракет предназначены для американских военных.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты вряд ли передадут украинской стороне ракеты Tomahawk, сообщает Reuters.

По данным агентства, это связано с тем, что запасы таких ракет предназначены для американских военных.

«Желание администрации Трампа отправить ракеты большой дальности Tomahawk на Украину может оказаться неосуществимым, так как текущие запасы предназначены для ВМС США и других целей», — говорится в публикации.

При этом США могут поставить другое дальнобойное оружие ЕС для отправки на Украину.

«США могут рассмотреть возможность разрешения европейским союзникам закупать другие виды оружия большой дальности и поставлять их Украине, но Tomahawk — это маловероятно», — сказано в материале.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что высказывания о возможной отправке Украине крылатых ракет Tomahawk могут быть результатом давления со стороны европейских государств.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что передача Украине ракет Tomahawk нанесёт ущерб отношениям с Соединёнными Штатами.

