ТАСС: экс-судье Верховного суда Момотову ограничили выезд за рубеж

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 26 сентября приняла решение о прекращении полномочий судьи Верховного суда Виктора Момотова на основании его письменного обращения. После этого Момотов получил статус судьи в отставке, что предусматривает сохранение гарантий его неприкосновенности. Генпрокуратурой указано, что Момотов сформировал активы стоимостью девять миллиардов рублей, а перед назначением на должность переписал их на свою мать, сменив ей фамилию.