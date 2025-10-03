ТАСС: экс-судье Верховного суда Момотову ограничили выезд за рубеж

Выезд бывшему судье ограничили по иску Генпрокуратуры.
Бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову ограничили выезд из России. Такую же меру ограничения применили и к другим связанным с ним лицам.
«В рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры Момотову ограничен выезд из России», — сообщили правоохранительные органы ТАСС. Ранее суд наложил обеспечительный арест на имущество Момотова, совладельца сети бизнес-отелей «Мартон» Андрея Марченко и его сына Ивана, а также почти на сотню объектов недвижимости, подлежащих обращению в доход государства. Среди них — отели «Мартон» в восьми регионах и гостиница «Вологда».
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 26 сентября приняла решение о прекращении полномочий судьи Верховного суда Виктора Момотова на основании его письменного обращения. После этого Момотов получил статус судьи в отставке, что предусматривает сохранение гарантий его неприкосновенности. Генпрокуратурой указано, что Момотов сформировал активы стоимостью девять миллиардов рублей, а перед назначением на должность переписал их на свою мать, сменив ей фамилию.