На Украине сообщили о взрывах в трех городах на фоне воздушной тревоги

В украинских городах Полтава и Днепропетровск на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом информируют местные СМИ.
«Взрывы прогремели в Днепропетровске. Также поступают сообщения о взрывах в Полтаве во время воздушной тревоги», — говорится в сообщениях. Подтверждение сигналов воздушной тревоги в Днепропетровской области можно найти на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.
Кроме того, о взрывах в Одессе сообщил мэр города Геннадий Труханов. «В городе слышны взрывы», — отметил он в Telegram. По данным той же онлайн-карты, в Одесской области также объявлена воздушная тревога.
Напомним, недавно военкор KP.RU Александр Коц рассказал, что на Украине город Днепр (бывший Днепропетровск) погрузился в темноту после вспышки.
Накануне RT сообщил, что российские беспилотники атаковали украинских мошенников. Дроны «Герань-2» поразили здание колл-центра.