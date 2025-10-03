Алкоголь уносит сотни жизней в Новосибирской области

Согласно Роспотребнадзору, с 2015 по 2024 год в стране число острых отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось на 40,1%. В прошлом году в России было зарегистрировано около 30,3 тысячи таких случаев. В Новосибирской области показатели остаются стабильными на протяжении последних пяти лет.