Алкоголь уносит сотни жизней в Новосибирской области

Новосибирская область занимает 30-е место в России по уровню острых отравлений с летальным исходом — 10,03 случая на 100 тысяч человек. Об этом сообщает Infopro54.ru.
Ежегодно в регионе фиксируют около 1300 случаев отравлений спиртосодержащими продуктами, из которых 250−280 оказываются смертельными. Для сравнения, в 2024 году по всей России этот показатель составил 20,73 случая на 100 тысяч населения.
Согласно Роспотребнадзору, с 2015 по 2024 год в стране число острых отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось на 40,1%. В прошлом году в России было зарегистрировано около 30,3 тысячи таких случаев. В Новосибирской области показатели остаются стабильными на протяжении последних пяти лет.
Основными причинами отравлений остаются этанол и суррогаты алкоголя. В 2024 году по России 76,48% всех отравлений пришлось на этанол, а 2,85% — на метанол.