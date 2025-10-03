Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алкоголь уносит сотни жизней в Новосибирской области

Основными причинами отравлений остаются этанол и суррогаты алкоголя. В 2024 году по России 76,48% всех отравлений пришлось на этанол, а 2,85% — на метанол.

Источник: Freepik

Новосибирская область занимает 30-е место в России по уровню острых отравлений с летальным исходом — 10,03 случая на 100 тысяч человек. Об этом сообщает Infopro54.ru.

Ежегодно в регионе фиксируют около 1300 случаев отравлений спиртосодержащими продуктами, из которых 250−280 оказываются смертельными. Для сравнения, в 2024 году по всей России этот показатель составил 20,73 случая на 100 тысяч населения.

Согласно Роспотребнадзору, с 2015 по 2024 год в стране число острых отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось на 40,1%. В прошлом году в России было зарегистрировано около 30,3 тысячи таких случаев. В Новосибирской области показатели остаются стабильными на протяжении последних пяти лет.

Основными причинами отравлений остаются этанол и суррогаты алкоголя. В 2024 году по России 76,48% всех отравлений пришлось на этанол, а 2,85% — на метанол.