В Зиминском районе сделали парк отдыха с площадкой и велосипедными дорожками

Также на площадке в селе Ухтуй установили лавочки, урны, сделали пешеходные зоны, обустроили клумбы, установили арку, освещение и ограждение. На все работы ушло 4,2 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Приангарья.
— Жители села, администрация и местные организации объединили усилия для реализации этого проекта, совместно участвуя в различных мероприятиях, направленных на благоустройство данного парка, — уточнила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.
Реализация нового проекта приведет к тому, что парк села Ухтуй станет более благоустроенным и современным, что сделает жизнь его жителей комфортнее.
