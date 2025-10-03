Ричмонд
В Зиминском районе сделали парк отдыха с площадкой и велосипедными дорожками

На строительство ушло 4,2 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Также на площадке в селе Ухтуй установили лавочки, урны, сделали пешеходные зоны, обустроили клумбы, установили арку, освещение и ограждение. На все работы ушло 4,2 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Приангарья.

— Жители села, администрация и местные организации объединили усилия для реализации этого проекта, совместно участвуя в различных мероприятиях, направленных на благоустройство данного парка, — уточнила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

Реализация нового проекта приведет к тому, что парк села Ухтуй станет более благоустроенным и современным, что сделает жизнь его жителей комфортнее.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре открыли мемориальную доску Борису Гамаюнову на фасаде школы № 10.