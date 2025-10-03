В Зиминском районе сделали парк отдыха с площадкой и велосипедными дорожками

Также на площадке в селе Ухтуй установили лавочки, урны, сделали пешеходные зоны, обустроили клумбы, установили арку, освещение и ограждение. На все работы ушло 4,2 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Приангарья.