Роспотребнадзор рассказал, как выбрать цветы на День учителя

Перед покупкой букета в Роспотребнадзоре посоветовали внимательно осмотреть цветы. Лепестки должны быть упругими, без коричневых краев, пятен и признаков подсыхания. Стебли у свежих растений плотные и слегка влажные, без мягких или потемневших участков. Резкий или неприятный запах может указывать на загнивание. В ведомстве уточнили, что необходимо оценить упаковку и подложку, отсутствие плесени и влажных пятен — это признак надлежащего хранения.