Движение перекрыли на трассе в ВКО из-за непогоды

3 октября 2025 года в 01:30 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км 6−66 (участок с. Ушанское — г. Серебрянск).