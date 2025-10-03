Ричмонд
Движение перекрыли на трассе в ВКО из-за непогоды

Ограничение движения вводится для всех видов транспорта на участке одной из трасс в Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Источник: Getty Images

3 октября 2025 года в 01:30 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км 6−66 (участок с. Ушанское — г. Серебрянск).

Отметим, ранее в ВКО объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков — в регионе прогнозировали снег.

Также стоит напомнить, что в период с 2 по 5 октября, согласно прогнозам синоптиков, на большей части территории Казахстана под влиянием ложбины северного циклона прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед. 3 октября в восточных, юго-восточных регионах республики возможны сильные осадки.