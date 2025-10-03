В России хотят ежегодно индексировать стипендии студентов

В России с 1 сентября 2026 года планируется ежегодная индексация стипендий студентов федеральных профессиональных образовательных учреждений, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажёров. Об этом сообщило РИА Новости, ознакомившись с материалами проекта федерального бюджета на 2026−2028 годы, который правительство внесло в Государственную Думу.
Согласно предложенным изменениям, стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования будет ежегодно увеличиваться на 4% с 1 сентября каждого года.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России планируется ограничить число платных мест в вузах.
Также известно, что депутаты подчеркнули важность размеров стипендий и выступили с инициативой по упрощению жизни студентов. В Государственной Думе было предложено сделать для учащихся проезд на общественном транспорте бесплатным.