Мэр Киева Виталий Кличко пропал перед заседанием Совета обороны Украины

Мэр Киева Виталий Кличко не пришел на плановое заседание Совета обороны Украины. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко.
— Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник, — добавил он.
По его словам, у главы города не нашлось времени, чтобы присутствовать на мероприятии, передает РИА Новости.
25 июля депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что власти страны намерены возбудить уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко. В чем его обвиняют и кто может за этим стоять, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.
До этого Кличко присоединялся к гражданам, которые протестуют против притеснения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
После глава Украины Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении полномочий ведомств. По данным местных СМИ, Евросоюз принял решение остановить финансирование Украины на фоне попытки лишить НАБУ и САП независимости.