Мэр Киева Виталий Кличко пропал перед заседанием Совета обороны Украины

25 июля депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что власти страны намерены возбудить уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко. В чем его обвиняют и кто может за этим стоять, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.