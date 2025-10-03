Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Киева Виталий Кличко пропал перед заседанием Совета обороны Украины

Мэр Киева Виталий Кличко не пришел на плановое заседание Совета обороны Украины. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко не пришел на плановое заседание Совета обороны Украины. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

— Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник, — добавил он.

По его словам, у главы города не нашлось времени, чтобы присутствовать на мероприятии, передает РИА Новости.

25 июля депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что власти страны намерены возбудить уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко. В чем его обвиняют и кто может за этим стоять, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

До этого Кличко присоединялся к гражданам, которые протестуют против притеснения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

После глава Украины Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении полномочий ведомств. По данным местных СМИ, Евросоюз принял решение остановить финансирование Украины на фоне попытки лишить НАБУ и САП независимости.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше