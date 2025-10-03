Ричмонд
Мэр Хабаровска объяснил сбои в работе светофоров проблемами с интернетом

Об этом Сергей Кравчук заявил во время выезда на отремонтированный участок улицы Ленина в районе пересечения с Комсомольской, где недавно был установлен новый светофор.

«В течение последних двух недель в городе наблюдались сбои в работе светофоров, вызванные проблемами с интернет-соединением. Я сам часто передвигаюсь по городу и не понимаю, почему на некоторых перекрестках зеленый свет горит так долго», — сообщил Сергей Кравчук.

Заммэра города по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин добавил, что сейчас систему оптимизируют и светофоры переводят на GSM-сеть с подключением к кабелю. Это позволит стабилизировать их работу и привести в соответствие с транспортным потоком.