Мэр Хабаровска объяснил сбои в работе светофоров проблемами с интернетом

Заммэра города по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин добавил, что сейчас систему оптимизируют и светофоры переводят на GSM-сеть с подключением к кабелю. Это позволит стабилизировать их работу и привести в соответствие с транспортным потоком.