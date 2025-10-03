Эксперт назвала важное правило пробуждения детей в школу

Утро школьника часто начинается с резкого звонка будильника и спешки, но такой старт дня не всегда полезен. Консультант по детскому сну Елена Мурадова, основатель и руководитель Центра детского сна и развития и онлайн-школы BabySleep объяснила KP.RU, почему важно уделить несколько минут спокойствию и теплу близких вместо того, чтобы вскакивать с постели.
— После пробуждения лучше не вскакивать сразу, а немного времени полежать, прийти в себя, подготовиться к активности. Даже подросшему ребенку важно, чтобы утром вы к нему подошли, обняли, немного поговорили. Это задает хорошее настроение для всего дня, — рассказала эксперт.
Специалист посоветовала родителям устанавливать вечерние правила для всей семьи: откладывать телефоны, заканчивать дела и готовиться ко сну. Такой режим помогает детям легче засыпать и быстрее восстанавливаться.
— Школьник — все еще ребенок, который пока не способен принимать осознанные, взвешенные решения, исходя из пользы в перспективе. Поэтому родители по-прежнему заботятся о его здоровье и развитии. Сон тоже остается в сфере ответственности взрослых, пока ребенок не готов самостоятельно регулировать этот важный вопрос, — добавила Мурадова.