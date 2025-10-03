Четыре собаки-проводника из Хабаровского края получат деньги на корм

Новую меру поддержки для людей с инвалидностью по зрению предложил ввести Минтруд. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», речь идет о компенсации затрат на корм для собак-проводников. Соответствующий проект постановления Правительства размещен на общественное обсуждение.
— Получить такую поддержку можно будет с помощью электронного сертификата. Размер компенсации будет рассчитываться исходя из нормативных показателей и средней рыночной цены сухих кормов, и ежегодно индексироваться, начиная с 1 февраля, на уровень инфляции, — отметил директор департамента по делам инвалидов Минтруда России Дмитрий Лигомин.
Уточняется также, что мера дополнит существующую ежегодную выплату на содержание собак-проводников. А за счет электронного сертификата россиянин сможет сам подобрать для своего питомца корм, исходя из потребностей и ассортимента, имеющегося на рынке.
Кстати, в Хабаровском крае сейчас четыре собаки-проводника, ещё одну ожидает человек, недавно получивший инвалидность по зрению.
— Готовят собак-проводников в российской школе в Купавне. Человеку уже обученных четвероногих помощников обычно передают в возрасте 1,4 года. На их содержание, включая вакцинацию, посещение ветеринара, покупку средств гигиены и необходимого снаряжения, предусмотрена ежегодная выплата. Также с прошлого года в Хабаровском крае ввели региональную выплату на эти цели, она составляет 50% от федеральной суммы, то есть около 17 тысяч рублей, — рассказали в Хабаровской Региональной Общественной организации ВОС.