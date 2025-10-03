Четыре собаки-проводника из Хабаровского края получат деньги на корм

— Готовят собак-проводников в российской школе в Купавне. Человеку уже обученных четвероногих помощников обычно передают в возрасте 1,4 года. На их содержание, включая вакцинацию, посещение ветеринара, покупку средств гигиены и необходимого снаряжения, предусмотрена ежегодная выплата. Также с прошлого года в Хабаровском крае ввели региональную выплату на эти цели, она составляет 50% от федеральной суммы, то есть около 17 тысяч рублей, — рассказали в Хабаровской Региональной Общественной организации ВОС.