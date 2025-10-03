Миршаймер усомнился, что Трамп разрешит Киеву применять ракеты Tomahawk

Даже если президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решится направить на Украине ракеты Tomahawk, маловероятно, что он даст «полное разрешение на использование» этого вооружения, заявил Джон Миршаймер.
«И даже если он отправит им ракеты Tomahawk, неясно, будет ли дано полное разрешение на их применение», — сказал профессор Чикагского университета.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.
Миршаймер не исключил, что дискуссии о предоставлении Вашингтоном разведданных Вооружённым силам Украины «ведут именно в контексте передачи этого вида оружия».
Напомним, по данным Reuters, США вряд ли передадут украинской стороне ракеты Tomahawk, это связано с тем, что запасы таких ракет предназначены для американских военных.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что передача Украине ракет Tomahawk нанесёт ущерб отношениям с Соединёнными Штатами.