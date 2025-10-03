Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миршаймер усомнился, что Трамп разрешит Киеву применять ракеты Tomahawk

По данным Reuters, США вряд ли передадут украинской стороне ракеты Tomahawk.

Источник: Аргументы и факты

Даже если президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решится направить на Украине ракеты Tomahawk, маловероятно, что он даст «полное разрешение на использование» этого вооружения, заявил Джон Миршаймер.

«И даже если он отправит им ракеты Tomahawk, неясно, будет ли дано полное разрешение на их применение», — сказал профессор Чикагского университета.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.

Миршаймер не исключил, что дискуссии о предоставлении Вашингтоном разведданных Вооружённым силам Украины «ведут именно в контексте передачи этого вида оружия».

Напомним, по данным Reuters, США вряд ли передадут украинской стороне ракеты Tomahawk, это связано с тем, что запасы таких ракет предназначены для американских военных.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что передача Украине ракет Tomahawk нанесёт ущерб отношениям с Соединёнными Штатами.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше