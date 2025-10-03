В Новосибирске отменили общегородской субботник из-за непогоды

Собранный мусор можно будет бесплатно сдать на Гусинобродском и Левобережном полигонах по специальным пропускам, которые АО «САХ» передаст через районные администрации. Кроме того, планируются экологические акции по уборке и приёму вторсырья. Автомобильные покрышки при этом приниматься не будут.