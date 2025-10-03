В Новосибирске отменили общегородской субботник из-за непогоды

Запланированный на 4 октября городской субботник в Новосибирске не состоится. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев, отметив, что решение принято из-за неблагоприятных погодных условий, пишет Горсайт.
По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, с 2 по 4 октября в городе ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер до 15 м/с. Ночью температура опустится до 0, днём — около +2 °C.
Несмотря на отмену массового выхода горожан, работы по благоустройству и подготовке города к зиме продолжатся до 12 октября. Территории будут убирать муниципальные службы, предприятия и управляющие компании. Жителям также предлагают по возможности навести порядок во дворах и на детских площадках.
Собранный мусор можно будет бесплатно сдать на Гусинобродском и Левобережном полигонах по специальным пропускам, которые АО «САХ» передаст через районные администрации. Кроме того, планируются экологические акции по уборке и приёму вторсырья. Автомобильные покрышки при этом приниматься не будут.