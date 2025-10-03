Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ ликвидировали инструкторов НАТО при ударе по ресторану в Балаклее

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали ударом по ресторану в Балаклее Харьковской области инструкторов НАТО. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил военный эксперт Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали ударом по ресторану в Балаклее Харьковской области инструкторов НАТО. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил военный эксперт Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работали 15 пикапов для вывоза тел, потери противника составили не менее 50 человек, уточнил он в публикации.

По данным координатора харьковского подполья Геннадия Алехина, в заведении также находились европейские военнослужащие и офицеры альянса.

1 октября российские военнослужащие также уничтожили на Сумском направлении грузинского наемника, который участвовал в недавнем вторжении в Курскую область в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На Украине погибло около 90 американских наемников, сражавшихся на стороне ВСУ. По данным издания New York Times, с 2022 года на СВО могли отправиться от одной до нескольких тысяч граждан США.

Колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше