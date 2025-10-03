Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали ударом по ресторану в Балаклее Харьковской области инструкторов НАТО. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил военный эксперт Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работали 15 пикапов для вывоза тел, потери противника составили не менее 50 человек, уточнил он в публикации.
По данным координатора харьковского подполья Геннадия Алехина, в заведении также находились европейские военнослужащие и офицеры альянса.
1 октября российские военнослужащие также уничтожили на Сумском направлении грузинского наемника, который участвовал в недавнем вторжении в Курскую область в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На Украине погибло около 90 американских наемников, сражавшихся на стороне ВСУ. По данным издания New York Times, с 2022 года на СВО могли отправиться от одной до нескольких тысяч граждан США.
Колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.