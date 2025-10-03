Бывшему судье Верховного суда Момотову ограничили выезд за границу

Эта мера связана с обеспечительным иском Генпрокуратуры, которая требует обратить в доход государства имущество стоимостью не менее 9 миллиардов рублей. Под арест попали отели сети «Мартон» в восьми регионах страны, гостиница «Вологда» и почти сотня объектов недвижимости, связанных с Момотовым и его компаньонами.