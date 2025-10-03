Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усольском районе запустили движение транспорта по мосту через реку Белую

В сутки по мосту проезжает более 12 тысяч автомобилей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усольском районе запустили движение транспорта по мосту через реку Белую. Работы по обновлению моста начались в 2024 году. Тогда специалисты провели ремонт мостового полотна, уложили бетонный слой, сделали гидроизоляцию, защитный слой, новый асфальт и заменили швы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Упродор «Прибайкалье».

— В этом году тоже сами сделали на тротуарах с установкой новых ограждений, опор освещения и карнизных блоков. Обеспечен водоотвод к локальным очистным сооружениям. Восстановили конусы насыпи, — уточнил начальник отдела капитального ремонта ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Марат Аманов.

В сутки по мосту проезжает более 12 тысяч автомобилей. Поэтому подрядчик приложили все усилия, чтобы ускорить ремонт. Первоначально работы планировалось завершить к 2026 году, как это предусматривалось государственным контрактом, но объект получилось сдать раньше срока.