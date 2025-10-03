Ричмонд
Во Владивостоке температура воздуха побила рекорд столетней давности

Во Владивостоке температура воздуха побила рекорд 1917 года.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Температура воздуха 2 октября во Владивостоке побила рекорд 1917 года, воздух прогрелся до 23,5°С, сообщает Примгидромет.

«Второго октября 2025 года воздух в городе прогрелся до +23,5°С. Этот показатель превысил прежний максимум на 1 градус. Рекорд для этой даты держался более ста лет — с 1917 года, когда температура составила +22,5 °С», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что начало октября в Приморье традиционно отличается «погодными качелями»: тепло может быстро смениться похолоданием и первыми заморозками. Но пока стоят по-летнему теплые дни.