Во Владивостоке температура воздуха побила рекорд столетней давности

«Второго октября 2025 года воздух в городе прогрелся до +23,5°С. Этот показатель превысил прежний максимум на 1 градус. Рекорд для этой даты держался более ста лет — с 1917 года, когда температура составила +22,5 °С», — говорится в сообщении.