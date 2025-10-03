«РВ»: по Полтаве нанесён массированный удар

Полтавщина находится под массированной атакой «Гераней», крылатых и баллистических ракет, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Были применены десятки обычных и реактивных “Гераней”, Х-59, Искандер-К и Искандер-М», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным военкоров, в настоящее время рой «Гераней» наносит удары по объектам ВСУ в Днепропетровске.
По информации украинского издания «Общественное», в Полтаве в четвёртый раз за ночь произошли взрывы. В Полтавской области объявлена воздушная тревога.
Помимо этого, согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены в Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Полтаве, Днепропетровске, Николаеве и Киеве.