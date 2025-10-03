Мешки под глазами и опустевший кошелёк: Врач назвала главные маркеры зависимости человека от алкоголя

Вместе с переменами в поведении меняется и внешность. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды — из-за этого лицо, особенно нос и щёки, краснеют. Из-за задержки жидкости лицо становится одутловатым, отёкшим. Под глазами появляются мешки и синяки. Часто при злоупотреблении алкоголем начинает расти вес. Это связано с тем, что спиртные напитки довольно калорийны и к тому же стимулируют аппетит. А на поздних стадиях алкогольной зависимости вес, наоборот, начинает снижаться. Это связано и со снижением аппетита при постоянном употреблении алкоголя, с частым состоянием похмелья и с сопутствующими проблемами с печенью и поджелудочной железой.