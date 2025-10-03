Ученые проверили рыбу из реки Раздольная и озера Ханка в Приморье

Специалисты Национального центра безопасности рыбной продукции провели плановую проверку рыбы, выловленной в реке Раздольная и озере Ханка. Эти водоемы традиционно являются популярными местами для рыбалки у жителей Приморского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
Во время выездов на места эксперты отобрали для исследований несколько видов рыбы, включая аюшу, сазана, толстолоба, карася и востробрюшку. Также были взяты пробы воды из обоих водоемов. Все образцы прошли тщательную проверку на наличие паразитов.
Результаты исследований показали, что во всех пробах рыбы и воды не обнаружено опасных гельминтов и их личинок. Это означает, что рыба из этих водоемов безопасна для употребления в пищу.
Полученные данные внесены в единую государственную информационную систему ветеринарии. Отметим, что с начала 2025 года это уже четвертая такая проверка речной рыбы в Приморском крае, и все они показали хорошие результаты.