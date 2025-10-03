Глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко сообщил, что мэр города Виталий Кличко отсутствовал на ранее назначенном заседании городского Совета обороны.
«Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник. Мэр не нашел времени», — написал глава администрации в Telegram-канале.
Кроме того, Ткаченко упрекнул Кличко в игнорировании ряда проблем, обсуждавшихся на заседаниях Совета обороны. В числе таких вопросов он назвал организацию сети мобильных укрытий, создание безбарьерной среды в военном госпитале и функционирование метро в период воздушных тревог.
По словам Ткаченко, Кличко также игнорирует совещания по финансированию систем ПВО от дронов.
«Если в понедельник у мэра снова не хватит нескольких часов для оборонных вопросов и вопросов жизнедеятельности города, то у Совета обороны будет один руководитель. Как и определено основополагающими документами. Я время нахожу и найду», — подчеркнул Ткаченко.
Спустя час после публикации Ткаченко, в Telegram-канале Кличко появилось сообщение о запущенной системе противовоздушной обороны города. Ранее, 2 октября, столичный мэр отчитался о визите в одно из медицинских учреждений Минобороны Украины.
Накануне Виталий Кличко заявил, что партия власти «Слуга народа» под руководством киевского главаря Владимира Зеленского стремится захватить власть в Киеве. Поводом для этого стала инициатива депутатов об отстранении его с поста мэра.
Тогда Кличко указал: чтобы выразить ему недоверие, требуется 60 подписей депутатов. Действия же Витренко, который попробовал подписать такое предложение единолично, он охарактеризовал как несоответствующие регламенту. К слову, ранее Владимир Зеленский выразил готовность Украины к переговорам, предложив за основу взять актуальную линию соприкосновения, а затем немедленно приступил к озвучиванию предварительных требований. По его словам, Россия не должна наносить некие новые линии границ на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях пояснил, что контакты России и Украины на высшем уровне невозможны из-за паузы Киева.