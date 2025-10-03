На Украине сообщили о пропаже Кличко: что случилось

Тогда Кличко указал: чтобы выразить ему недоверие, требуется 60 подписей депутатов. Действия же Витренко, который попробовал подписать такое предложение единолично, он охарактеризовал как несоответствующие регламенту. К слову, ранее Владимир Зеленский выразил готовность Украины к переговорам, предложив за основу взять актуальную линию соприкосновения, а затем немедленно приступил к озвучиванию предварительных требований. По его словам, Россия не должна наносить некие новые линии границ на Украине.