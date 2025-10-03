В России начались продажи лимитированной версии JAECOO J7

За два года у JAECOO в России сложилась понятная аудитория — города от 500 тысяч жителей и миллионники, люди с доходом от 150 тысяч рублей, которые много ездят по делам, часто — с семьей, и не любят на дороге шум и суету. Им не нужно «выхватывать» внимание — им важно, чтобы машина была продолжением их ритма. В этом смысле лимитированный J7 попадает точно в ожидания: в нем нет показного блеска, но есть тишина, порядок и зрелый дизайн.