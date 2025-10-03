Ричмонд
WSJ: Сенаторы США недовольны объяснениями Пентагона ударов в Карибском море

Американские сенаторы принудили Пентагон предоставить обоснования военных операций в Карибском бассейне, которые направлены на борьбу с наркокартелями. Об этом сообщили в The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

1 октября на брифинге, который проводился в комитете по делам Вооруженных сил сената США, законодатели узнали причину ударов по судам в Карибском бассейне.

По словам главного юристконсула министерства обороны, причиной атак стали слова американского лидера Дональда Трампа о признании латиноамериканских наркокартелей террористическими организациями.

Сенаторов от Демократической и Республиканской партий такой ответ не устроил. Объяснения показались им недостаточно обоснованными.

По данным издания, позже глава государства уведомил конгресс, что США находятся в состоянии «немеждународного военного конфликта» с картелями.

До этого телеведущий и бизнесмен Рик Харрисон обратился к Трампу с благодарностью за решение о закрытии южной границы. По словам журналиста, политика республиканца касательно контроля за наркотрафиком является правильной.

