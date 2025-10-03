Похолодание ожидается в мегаполисах Казахстана в пятницу

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода без осадков. Температура днем поднимется до +15 градусов, а ночью опустится до +9 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +7 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра — 3,8 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов, ночью опустятся до +11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.
Отметим, по данным синоптиков, похолодание в конце сентября, обусловленное холодным Северо-западным антициклоном, сохранится и в начале октября. На большей части Казахстана температурный фон в ночные часы составит 1−6 мороза, днем 2−9 тепла.
Но уже к середине первой декады с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии и восточного побережья Средиземного моря ожидается повышение ночных и дневных температур:
- на западе страны — ночью до +7+12°С, днем до +17+25°С;
- на севере и востоке страны — ночью до +2+8°С, днем до +10+18°С;
- в центре республики — ночью до +2+7°С, днем до +15+23°С;
- на юге, юго-востоке — ночью до +5+12°С, днем до +20+28°С.
В конце декады в северо-западной половине Казахстана ожидается небольшой спад температуры воздуха. В южной половине и на востоке страны эта волна холода придется на начало второй декады.