Людей не было в здании колледжа Владивостока при обрушении

Во Владивостоке утром 3 октября произошло частичное обрушение здания энергетического колледжа. Инцидент случился на улице Сахалинской во время проведения строительно-монтажных работ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
ЧП произошло около шести часов утра — людей в этот момент в здании не было, занятия еще не начались. По предварительной информации, во время обрушения никто не пострадал. Сейчас студенты занимаются в другом корпусе.
По данному факту Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи незамедлительно выехали на место происшествия для проведения осмотра и установления всех обстоятельств случившегося.
Прокуратура также начала проверку. Согласно предварительным данным, в здании, которое было введено в эксплуатацию еще в 1972 году, произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и повреждение части фасада. Аварийным здание не признано.
В ходе проводимой проверки будут тщательно изучены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность проводимых работ и состояние здания.