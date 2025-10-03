Ухаживания мечехвостов попали на видео в Приморском океанариуме

Мечехвостов часто называют «живыми ископаемыми» — эти членистоногие появились 450 миллионов лет назад в палеозое и практически не изменились с тех времён. Они пережили все пять массовых вымираний на планете, в том числе Великое пермское вымирание, когда исчезли 96% морских и 70% наземных видов.