Ухаживания мечехвостов попали на видео в Приморском океанариуме

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Проявления симпатии «ископаемых» мечехвостов попали на видео в Приморском океанариуме, сообщает учреждение.
«Элегантные ухаживания от мечехвоста… Еще одна удивительная особенность мечехвоста — видоизмененные ногощупальца по названию педипальпы. Они нужны не только для захвата пищи, но и обольщения. Это эволюционное приспособление помогает самцу проявлять симпатию к самке», — говорится в сообщении.
Весной самец выбирает самую крупную особь, цепляется за нее педипальпами как крючком и добирается до места нереста.
Размер самки, как отметили в учреждении, напрямую влияет на количество откладываемых ею яиц: крупные особи производят больше, что дает самцу преимущество в оставлении потомства, особенно в борьбе с соперниками. Процесс оплодотворения происходит вне тела самки, и успех всей репродуктивной операции зависит от надежности этого внешнего «крепления» или контакта.
Мечехвостов часто называют «живыми ископаемыми» — эти членистоногие появились 450 миллионов лет назад в палеозое и практически не изменились с тех времён. Они пережили все пять массовых вымираний на планете, в том числе Великое пермское вымирание, когда исчезли 96% морских и 70% наземных видов.
Мечехвост не представляет опасности для человека. Его длинный и твердый хвост, называемый тельсоном, выполняет две основные функции: он служит для управления движением во время плавания и служит опорой, способствуя возвращению животного в нормальное положение при переворачивании на спину.
Впервые в Приморском океанариуме мечехвосты поселились в 2019 году.
Это древнее животное относится к классу хелицеровых, к которому также принадлежат пауки и скорпионы.