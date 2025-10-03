Ричмонд
В рейдах по стройкам Хабаровска полицейские выявили нелегалов-работников

В рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Хабаровску при проведении рейдов по строительным объектам города выявили девять иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: ГУ МВД

Так, семь человек незаконно осуществляли трудовую деятельность: у них не было патента, и работали они по профессиям, не указанным в документах. Ещё у двух приезжих граждан не оказалось правоустанавливающих документов.

На нарушителей сотрудники отдела по вопросам миграции составили административные протоколы по ч. 1 ст. 18.10 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Иностранцам назначены штрафы в размере двух тысяч рублей. В отношении двух мужчин вынесено решение о выдворении с территории Российской Федерации в форме принудительного выезда.

В настоящее время полицейские устанавливают работодателей, которые не проверили законность осуществления иностранными рабочими трудовой деятельности, с целью дальнейшего их привлечения к административной ответственности.