Таксисты предлагают изменить закон о локализации: не запретить, а адаптировать

Национальный совет такси и Лизинговый союз выступили с инициативой о введении переходного периода перед вступлением в силу закона о локализации такси, который должен заработать в марте 2026 года. Соответствующие обращения были направлены в Правительство РФ, Минтранс, Минпромторг, Центробанк и другие профильные ведомства, сообщает издание «Известия».
В обосновании своей позиции отраслевые объединения указывают, что более 97 тысяч автомобилей, приобретенных в лизинг, после окончания договоров не смогут быть повторно зарегистрированы в качестве такси, поскольку перестанут соответствовать новым законодательным требованиям. В зоне риска находятся все транспортные средства, взятые таксомоторными компаниями в лизинг в период с 2022 по 2025 годы.
Национальный совет такси разъясняет правовую коллизию: при смене собственника автомобиль исключается из реестра такси, а последующее внесение в реестр новым владельцем будет невозможным из-за несоответствия обновленным нормативам. Поскольку множество лизинговых договоров завершается после 1 марта 2026 года, это потребует смены собственника и приведет к автоматическому выводу транспорта из эксплуатации.
Директор Лизингового союза Евгений Царев предупреждает, что при отсутствии законодательных послаблений импортные автомобили станут невостребованными. Для защиты бизнеса он предлагает установить срок службы такси в диапазоне 5−7 лет и разрешить эксплуатацию лизинговых машин до вступления закона в силу без обязательной перерегистрации.
В свою очередь, АВТОВАЗ заявил о готовности обеспечить таксопарки необходимым количеством автомобилей. Производственный план на 2026 год и последующий период может быть оперативно скорректирован в соответствии с потребностями отрасли, включая дополнительные объемы поставок от 100 до 200 тысяч единиц транспорта.