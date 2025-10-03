Таксисты предлагают изменить закон о локализации: не запретить, а адаптировать

В обосновании своей позиции отраслевые объединения указывают, что более 97 тысяч автомобилей, приобретенных в лизинг, после окончания договоров не смогут быть повторно зарегистрированы в качестве такси, поскольку перестанут соответствовать новым законодательным требованиям. В зоне риска находятся все транспортные средства, взятые таксомоторными компаниями в лизинг в период с 2022 по 2025 годы.