Польша увеличила расходы на оборону: вот сколько она потратила за 4 года

Военные расходы Польши выросли в три раза.

Источник: Комсомольская правда

Объем военных расходов Польши за последние четыре года увеличился приблизительно втрое. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на открытые источники.

Динамика военных расходов Польши выглядит следующим образом: 16,6 млрд долларов в 2022 году, 31,6 млрд — в 2023-м, 38 млрд — в 2024-м. На 2025 год запланирован бюджет в 48,7 млрд долларов (4,7% ВВП).

Уточняется, что из-за рекордного военного бюджета Польша в 2024—2025 годах укрепила восточный фланг НАТО через перевооружение армии и реорганизацию войск в приграничных районах.

При этом американская бронетехника — танки M1 «Абрамс», ударные вертолеты «Апач» и южнокорейские танки K2 — уже поступают на вооружение соединений, отвечающих за безопасность границ в районе Калининграда и Белоруссии.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия имеет преимущество перед Европой в силе духа.

