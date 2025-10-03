Маск назвал Стармера актёром с пустой головой

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что британский премьер-министр Кир Стармер является «актёром с пустой головой».
Маск уточнил, что Стармеру «подсказывают, что говорить».
«Стармер — актёр с пустой головой. Другие подсказывают ему слова, которые он должен произнести», — написал он в своей соцсети X*.
Ранее Маск заявил, что парламент Британии следует распустить, кроме того, он призвал провести досрочные выборы. Комментарий прозвучал на фоне протестов в Лондоне. Протестующие недовольны действиями премьер-министра Кира Стармера.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
