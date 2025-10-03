Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), реагируя на слова канцлера Германии Фридриха Мерца об отсутствии мира, планирует вернуть обязательный призыв в Вооружённые силы страны. Об этом сообщает Bild, со ссылкой на ТАСС.
По информации издания, партия Мерца заблокировала обсуждение в бундестаге нового закона о добровольной службе, аргументируя это тем, что «законопроект недостаточно глубоко проработан». Источник подчеркнул, что в вопросе воинской повинности невозможно допускать компромиссных решений.
Напомним, в июне в Германии заговорили о введении принудительных мер для пополнения армии. Консервативные законодатели, поддерживающие канцлера Фридриха Мерца, подготовили законопроект об обязательной военной службе.
Ранее сообщалось, что немецкие вооружённые силы не могут уничтожать беспилотные летательные аппараты на территории Германии. Как информирует издание Bild, система противовоздушной обороны была расформирована в 2010 году, и в настоящее время её воссоздают заново.