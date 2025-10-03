Ричмонд
После вмешательства прокуратуры бойцу СВО выплатили деньги в Хабаровске

Военнослужащий получил компенсацию за ранение.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске прокуратура восстановила права участника специальной военной операции. Мужчина обратился в центр социальной поддержки населения за выплатой, положенной ему из-за ранения на боевом задании. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Деньги военнослужащему долгое время не перечисляли, так как из его части не пришли необходимые документы. Тогда в дело вмешалась прокуратура края совместно с военными прокурорами.

«После проверки удалось собрать недостающие бумаги и назначить компенсацию. Боец получил положенную выплату — 150 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.