После вмешательства прокуратуры бойцу СВО выплатили деньги в Хабаровске

В Хабаровске прокуратура восстановила права участника специальной военной операции. Мужчина обратился в центр социальной поддержки населения за выплатой, положенной ему из-за ранения на боевом задании. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Деньги военнослужащему долгое время не перечисляли, так как из его части не пришли необходимые документы. Тогда в дело вмешалась прокуратура края совместно с военными прокурорами.
«После проверки удалось собрать недостающие бумаги и назначить компенсацию. Боец получил положенную выплату — 150 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.