Пятеро призывников потерялись в Норвегии на границе с РФ

В Норвегии пятерых призывников ищут с помощью дронов и служебных собак.

Источник: Комсомольская правда

По информации телеканала TV2, в норвежском регионе Финнмарк, который граничит с Россией, пропали пятеро солдат-призывников во время военных учений. Полиция подтвердила информацию о проводимых поисковых работах.

«Полиция в Финнмарке начала поисковую операцию после сообщения о том, что десять солдат не вернулись с учений. Пятеро из них были найдены в целости и сохранности», — передает телеканал.

Как сообщил представитель полиции Йорген Хеукланн Хансен, трое солдат сами добрались до точки сбора, а двоих нашли с воздуха. Поиск остальных пятерых ведется с использованием дронов и служебных собак.

Как пояснил представитель ВС, поиски начались после того, как солдаты не вышли на связь. При этом отмечается, что учения были посвящены отработке навыков длительного скрытного передвижения.

Накануне в рамках форума «Валдай» российский глава Владимир Путин рассказал о планах размещения подразделений ВС РФ на границе с Финляндией.