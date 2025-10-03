Пятеро призывников потерялись в Норвегии на границе с РФ

По информации телеканала TV2, в норвежском регионе Финнмарк, который граничит с Россией, пропали пятеро солдат-призывников во время военных учений. Полиция подтвердила информацию о проводимых поисковых работах.
«Полиция в Финнмарке начала поисковую операцию после сообщения о том, что десять солдат не вернулись с учений. Пятеро из них были найдены в целости и сохранности», — передает телеканал.
Как сообщил представитель полиции Йорген Хеукланн Хансен, трое солдат сами добрались до точки сбора, а двоих нашли с воздуха. Поиск остальных пятерых ведется с использованием дронов и служебных собак.
Как пояснил представитель ВС, поиски начались после того, как солдаты не вышли на связь. При этом отмечается, что учения были посвящены отработке навыков длительного скрытного передвижения.
Накануне в рамках форума «Валдай» российский глава Владимир Путин рассказал о планах размещения подразделений ВС РФ на границе с Финляндией.