Восемь арбитражных управляющих Иркутской области отстранены от работы

В Иркутской области восемь судебных управляющих отстранены от работы на полгода.

Источник: Freepik

В Иркутской области восемь судебных управляющих отстранены от работы на полгода. Такое решение принял арбитражный суд региона за первые девять месяцев 2025 года. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Росреестра Иркутской области.

«Дисквалификация применяется арбитражным судом в случаях повторного совершения лицом, привлекаемым к административной ответственности, правонарушения», — сказал начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Иркутской области Андрей Александрович Ксенофонтов.

Всего суд рассмотрел дела 13 управляющих, которые нарушили законы о банкротстве. Проверку проводило Управление Росреестра по Иркутской области.

Кроме отстранения от работы, трем управляющим пришлось заплатить штрафы — общая сумма составила 75 тысяч рублей. Остальным нарушителям суд вынес предупреждения. Все наказания связаны с нарушениями в работе при ведении процедур банкротства.