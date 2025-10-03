Ричмонд
Аэропорт Мюнхена временно приостановил полеты из-за дронов в небе

Аэропорту Мюнхена пришлось временно приостановить полеты — причиной стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в воздушном пространстве. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Каких-либо данных о принадлежности беспилотников нет.

— Поздно вечером 2 октября управление воздушного движения Германии ограничило полеты в аэропорту Мюнхена, а затем и вовсе приостановило их из-за нескольких случаев обнаружения дронов, — добавили на сайте.

22 сентября работу аэропорта Копенгагена также приостановили в связи с обнаружением нескольких дронов в непосредственной близости от воздушной гавани. Местные правоохранители сообщили, что в небе над аэропортом заметили от двух до четырех крупных БПЛА.

Утром 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее Варшава назвала произошедшее «масштабной провокацией».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна намерена сбивать любые беспилотники, которые нарушат ее воздушное пространство.

