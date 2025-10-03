Ричмонд
Школы Приангарья приняли участие в ежегодной акции «Дети вместо цветов»

В этом году помощь получили 30 детей.

Источник: IrkutskMedia.ru

В 2025 году благодаря ежегодной благотворительной акции «Дети вместо цветов» (12+) помощь получили 30 неизлечимо больных детей. В акции приняли участие школы и классы из Иркутской, Воронежской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской и Самарской областей, Башкортостана, Татарстана, Республики Крым, Краснодарского и Приморского краев, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает «Коммерсант» (18+), в Русфонд поступило 733 пожертвования на сумму 2 008 829 рублей. Самое активное участие в акции приняли школьники из Москвы и собрали 1,163 млн рублей. В Свердловской области для неизлечимо больных детей собрали 124 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 119 тысяч рублей.

Ранее агентство сообщало, что школьные принадлежности передали из Приангарья ученикам из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Благотворительная акция (0+) прошла в преддверии учебного года под эгидой министерства строительства и ЖКХ России. По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева министерство образования региона организовало мероприятия по поддержке детей из новых субъектов страны. Участие в благотворительности также приняли региональные министерства и службы, Фонд Юрия Тена.