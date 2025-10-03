Школы Приангарья приняли участие в ежегодной акции «Дети вместо цветов»

Ранее агентство сообщало, что школьные принадлежности передали из Приангарья ученикам из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Благотворительная акция (0+) прошла в преддверии учебного года под эгидой министерства строительства и ЖКХ России. По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева министерство образования региона организовало мероприятия по поддержке детей из новых субъектов страны. Участие в благотворительности также приняли региональные министерства и службы, Фонд Юрия Тена.