Аэропорт Мюнхена сообщил о приостановке полётов из-за беспилотников

Воздушная гавань Мюнхена заявила о приостановке полётов из-за беспилотных летательных аппаратов.
«Поздно вечером 2 октября управление воздушного движения ФРГ ограничило полёты в аэропорту Мюнхена, а затем и вовсе приостановило их из-за нескольких случаев обнаружения дронов», — говорится в сообщении.
Сведения о принадлежности БПЛА не приводятся.
Ранее сообщалось, что неподалёку от воздушной гавани в датском городе Ольборг снова заметили беспилотники.
Также стало известно, что власти Франции проводят расследование из-за пролёта неопознанных беспилотных летательных аппаратов над лагерем военных.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше