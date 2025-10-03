Ричмонд
Аэропорт Мюнхена сообщил о приостановке полётов из-за беспилотников

Управление воздушного движения ФРГ ограничило полёты в аэропорту Мюнхена.

Источник: Аргументы и факты

Воздушная гавань Мюнхена заявила о приостановке полётов из-за беспилотных летательных аппаратов.

«Поздно вечером 2 октября управление воздушного движения ФРГ ограничило полёты в аэропорту Мюнхена, а затем и вовсе приостановило их из-за нескольких случаев обнаружения дронов», — говорится в сообщении.

Сведения о принадлежности БПЛА не приводятся.

Ранее сообщалось, что неподалёку от воздушной гавани в датском городе Ольборг снова заметили беспилотники.

Также стало известно, что власти Франции проводят расследование из-за пролёта неопознанных беспилотных летательных аппаратов над лагерем военных.

