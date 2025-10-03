Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полковник Матвийчук рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Красноармейска

Взятый в плен военнослужащий украинского подразделения «Скала» сообщил, что Красноармейск готовят к сдаче, потому что «там уже некому воевать». Матвийчук рассказал, как ВСУ будут сдавать город.

Источник: Аргументы и факты

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, как ВСУ будут сдавать Красноармейск (Покровск) в ДНР.

Ранее взятый в плен военнослужащий украинского подразделения «Скала» Михаил Челенко сообщил, что город готовят к сдаче, потому что «там уже некому воевать».

«Классическая сдача, когда поднимается белый флаг, приходят наши парламентёры и принимают капитуляцию, противник складывает оружие. Неклассическая, то, как будет происходить: побегут по всем направлениям, которые только им доступны. На сегодняшний день, насколько я знаю, высший офицерский состав уже давным-давно покинул Красноармейск», — сказал Матвийчук.

Военный эксперт выразил уверенность, что бегство подразделений ВСУ из Красноармейска будет хаотичным, но по команде.

Напомним, Матвийчук сообщил, что по его данным в Красноармейске остается в пределах 7−8 тысяч единиц живой силы ВСУ, изначально их было там 45 тысяч.

Ранее стало известно, что российские военные выбили боевиков ВСУ из поселка Котлино под Красноармейском.