Полковник Матвийчук рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Красноармейска

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, как ВСУ будут сдавать Красноармейск (Покровск) в ДНР.
Ранее взятый в плен военнослужащий украинского подразделения «Скала» Михаил Челенко сообщил, что город готовят к сдаче, потому что «там уже некому воевать».
«Классическая сдача, когда поднимается белый флаг, приходят наши парламентёры и принимают капитуляцию, противник складывает оружие. Неклассическая, то, как будет происходить: побегут по всем направлениям, которые только им доступны. На сегодняшний день, насколько я знаю, высший офицерский состав уже давным-давно покинул Красноармейск», — сказал Матвийчук.
Военный эксперт выразил уверенность, что бегство подразделений ВСУ из Красноармейска будет хаотичным, но по команде.
Напомним, Матвийчук сообщил, что по его данным в Красноармейске остается в пределах 7−8 тысяч единиц живой силы ВСУ, изначально их было там 45 тысяч.
Ранее стало известно, что российские военные выбили боевиков ВСУ из поселка Котлино под Красноармейском.