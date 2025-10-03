Ричмонд
Эксперт назвала неожиданную причину, почему сердце дает сбои после еды

Кардиолог Савонина: причиной аритмии может стать даже воспаление ЖКТ.

Источник: Комсомольская правда

Аритмия после еды — тревожный сигнал, который не стоит игнорировать. Она может быть связана не только с сердцем, но и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом KP.RU рассказала Ольга Савонина — врач-кардиолог, аритмолог, врач функциональной диагностики Больницы Пирогова.

— Сначала пациента нужно проверить на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Как правило, врач направляет на ЭКГ и УЗИ сердца, дает направление на анализы. Мы дополнительно исключаем патологию сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, а также анемии. Если обследование не выявило эти заболевания, то следующим шагом будет проверка ЖКТ, — объяснила специалист.

По словам врача, аритмия после еды может возникать из-за язвы, воспалительных процессов или даже онкопатологий желудка. Чтобы исключить эти заболевания, может понадобиться гастроскопия и консультация специалистов.

— Виновником аритмии может быть и ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Когда воспаляется нижний отдел пищевода, он контактирует с левым предсердием, что, в свою очередь, является фактором риска для увеличения частоты сердечных сокращений и развития сердцебиения и аритмии, — уточнила эксперт.

Савонина подчеркнула, что если аритмия возникает регулярно после приема пищи, нужно не откладывать визит к врачу.