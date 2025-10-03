Эксперт назвала неожиданную причину, почему сердце дает сбои после еды

— Сначала пациента нужно проверить на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Как правило, врач направляет на ЭКГ и УЗИ сердца, дает направление на анализы. Мы дополнительно исключаем патологию сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, а также анемии. Если обследование не выявило эти заболевания, то следующим шагом будет проверка ЖКТ, — объяснила специалист.