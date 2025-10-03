Жители Алматинской области с ужасом ждут дождей из-за снесенной застройщиком горы

«Без разрешительных документов я ему запретил начинать что-то, и после этого мы направили письмо. Если бы мы хотя бы словесное разрешение дали ему, мы бы письмо не направляли в департамент экологии. По данному факту отвечает департамент экологии Алматинской области. Туда было направлено письмо. С нашей стороны никаких, по планшету никаких статей нет, чтобы их оштрафовать или что-то сделать», — сказал аким Туздыбастауского сельского Шынгис Толымбеков.