Стало известно, сколько россиян используют мессенджер МАХ

Согласно заявлению пресс-службы платформы, количество пользователей MAX превысило отметку в 40 миллионов человек.
Как сообщили в компании, с марта 2025 года, когда стартовала бета-версия, было сделано более 500 млн звонков и отправлено свыше 2 млрд сообщений.
«В MАХ зарегистрировались более 40 миллионов пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 миллионов звонков и отправили более двух миллиардов сообщений», — сообщили в пресс-службе.
Аудиторию тестирования каналов в MAX пополнили свыше 8 000 авторов из крупнейших российских цифровых платформ. Как добавили в пресс-службе, к сервису также присоединились такие знаменитости, как Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Анна Семенович, Татьяна Мужицкая, Ольга Дроздова и Иосиф Пригожин.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что планирует зарегистрироваться в госмессенджере, однако пока у него не хватает на это времени. «Пока еще нет. Но обязательно будем пользоваться», — пояснил тогда Дмитрий Песков.
При этом новая функция MAX, запущенная в тестовом режиме в середине сентября, позволяет создать цифровой ID. Этот электронный документ заменяет бумажные справки и используется для подтверждения статуса студента, многодетного родителя и возраста. Сервис уже работает в магазинах «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток».
А в сентябре чат-бот МФЦ начал работать в 39 регионах России. Теперь через него можно проверить статус заявления, записаться на прием или узнать адреса отделений, статистику и загруженность окон.
Ранее стало известно, что в целях защиты пользователей начата блокировка подключений к мессенджеру MAX через потенциально опасные неофициальные приложения.
Так, использование неофициальных приложений для доступа к мессенджеру угрожает безопасности личных данных. Через такие клиенты злоумышленники могут получить доступ к аккаунту пользователя и рассылать от его имени опасные файлы. Накануне руководитель направления по развитию информационной безопасности Александр Блезнеков в разговоре с KP.RU развеял мифы, связанные с использованием госмессенджера.