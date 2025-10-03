Ученые нашли под землей подозрительные 600-метровые туннели

Ученые считают, что эти туннели могли служить самым разным целям: от укрытия и поддержания температуры до гнездования и даже долговременного совместного проживания. Поскольку многие туннели схожи по конструкции и имеют признаки постоянного использования, исследователи предполагают, что они, вероятно, поддерживались и расширялись на протяжении нескольких поколений.