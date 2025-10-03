СФР раскрыл средний размер накопительной пенсии в следующем году

Более 152 тысячи человек смогут получать накопительную пенсию в 2026 году.
В 2026 году накопительную пенсию смогут получать более 152 тысяч россиян, ее средний размер составит около 1,6 тысячи рублей. Такие данные содержатся в проекте бюджета Социального фонда России.
«Планируемое количество получателей в 2026 году составит 152,6 тысячи человек, в 2027 году — 163,1 тысячи человек, в 2028 году — 173,5 тысячи человек. Планируемый средний размер накопительной пенсии в 2026 году составит 1 585,80 рубля, в 2027 году — 1 685,32 рубля, в 2028 году — 1 784,83 рубля», — приводит слова из документа ТАСС.
Расходы на выплату накопительной пенсии в 2026 году составят 2,9 миллиарда рублей, в 2027 году — 3,3 миллиарда рублей, в 2028 году — 3,7 миллиарда рублей. Кроме того, предусмотрены траты на срочную пенсионную выплату: 1,5 миллиарда рублей в 2026 году, 1,6 миллиарда — в 2027-м и 1,7 миллиарда — в 2028-м. Средний размер таких выплат составит почти три тысячи рублей в 2026 году и превысит 3,3 тысячи рублей к 2028 году.