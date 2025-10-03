Боец ВС РФ самостоятельно принес оторванную левую руку в операционную

Российский военный сам принес в операционную свою оторванную руку. Об этом в пятницу, 3 октября, рассказал врач-анестезиолог медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны РФ с позывным «Кетанов».
Бойца серьезно ранили, из-за чего медикам пришлось прибегнуть к травматической ампутации руки на уровне плеча. Левая конечность была полностью утрачена, правая же держалась только на мягких тканях.
Несмотря на боль, солдат сам пришел в операционную и спокойно лег на стол, чем поразил медиков выдержкой.
Специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние бойца. Руку сохранить не удалось, однако прогнозы на выздоровление благоприятные — голова, мозг и ноги военного не пострадали. С протезированием он сможет вести полноценную жизнь.
Мужество солдата произвело впечатление даже на опытных медиков, которые каждый день сталкиваются с тяжелыми травмами на передовой, передает РИА Новости.
Боец 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Бур» четыре дня выбирался из брошенного блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ) — его завалило после ударов беспилотников. Командиры все это время считали его погибшим.