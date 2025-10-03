Синоптик Шувалов: в Москве до середины октября ожидается до +15

С уходом антициклона над Москвой и практически всей севропейской частью России установится теплая погода. Как отметил в беседе с aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, до середины октября ожидается теплая погода, столбик термометра превысит климатическую норму на 3−5 градусов.
«Холодный антициклон сдает свои полномочия, он уходит в Казахстан, на Алтай. В центральную часть России придут небольшие дожди, что говорит о повышении ночной температуры, а дневные показатели приблизятся к 15 градусам. Согласно прогнозам, до середины октября будет тёплая погода, с превышением климатической нормы на 3−5 градусов», — рассказал он.
Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок предупредил, что антициклон принес в Москву период повышенного атмосферного давления.