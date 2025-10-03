Генерал Попов: США не поставят Tomahawk ВСУ во избежание ущерба своему ВПК

Соединенные Штаты не станут поставлять ракеты Tomahawk и Barracuda Украине, чтобы не нанести ущерб своему военно-промышленному комплексу в случае попадания этого оружия российской стороне. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
«Пойдут ли американские вооруженные силы на то, чтобы так легко передать Украине сложную технику, которая при попадании в чужие руки может нанести большой ущерб военно-промышленному комплексу США? Попадание этих технологий в чужие руки приведет к утрате качественности применения подобного вооружения. Поэтому я сомневаюсь, что США передадут Украине ракеты Tomahawk и Barracuda», — сказал Попов.
Военный эксперт допустил, что США могут направить Украине опытные образцы, которые не были утилизированы.
«Трамп так может избавиться от старых Tomahawk, которые уже отслужили свой срок и подлежат утилизации. Так он может не просто сэкономить на утилизации, а заработать на продаже ракет. Но как они будут летать и какое у них будет качество? Большой вопрос. Могут быть отказы, несрабатывания, улететь может не туда. Но Трамп же не столько политик, сколько бизнесмен, поэтому может поступить так», — добавил Попов.
В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk и Barracuda, а также других американских ракет дальностью около 800 километров. Окончательное решение об этом пока не принято.