Генерал Попов: США не поставят Tomahawk ВСУ во избежание ущерба своему ВПК

«Трамп так может избавиться от старых Tomahawk, которые уже отслужили свой срок и подлежат утилизации. Так он может не просто сэкономить на утилизации, а заработать на продаже ракет. Но как они будут летать и какое у них будет качество? Большой вопрос. Могут быть отказы, несрабатывания, улететь может не туда. Но Трамп же не столько политик, сколько бизнесмен, поэтому может поступить так», — добавил Попов.