Джамшут из «Нашей Раши» хочет учить релокантов актерскому мастерству в Дубае

В апреле 2022 года стало известно о трагических событиях в жизни артиста: в середине 2000-х он продал собственную квартиру и стал жертвой грабителей, которые отобрали у него все вырученные средства. После удара арматурой по голове он впал в коматозное состояние, перенес четыре сложные операции, а впоследствии приобрел алкогольную зависимость и стал вести маргинальный образ жизни.