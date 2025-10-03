Ричмонд
Джамшут из «Нашей Раши» хочет учить релокантов актерскому мастерству в Дубае

Актер Валерий Магдьяш, получивший известность благодаря образу гастарбайтера Джамшута в проекте «Наша Раша», изменил место жительства, перебравшись в Дубай. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Mash.

Согласно сообщениям СМИ, переезд артиста в крупнейший мегаполис Объединенных Арабских Эмиратов состоялся в сентябре 2025 года. Предыдущие пять с лишним лет своей жизни Магдьяш провел в ставропольском приюте для людей, оказавшихся без жилья. Издание уточняет, что актер намерен организовать преподавание актерского мастерства для русскоязычных переселенцев (релокантов).

В настоящее время актер занимается разработкой образовательных курсов и активно развивает социальные сети, чтобы привлечь внимание новой зрительской аудитории.

В апреле 2022 года стало известно о трагических событиях в жизни артиста: в середине 2000-х он продал собственную квартиру и стал жертвой грабителей, которые отобрали у него все вырученные средства. После удара арматурой по голове он впал в коматозное состояние, перенес четыре сложные операции, а впоследствии приобрел алкогольную зависимость и стал вести маргинальный образ жизни.

Друзьям удалось перевезти его в специализированный приют под Пятигорском. Пройдя процесс реабилитации, он начал выступать с концертами в местном Дворце культуры.

Отмечается, что Магдьяш полностью отказался от употребления алкоголя в 2019 году. Продюсеры программы «За гранью» пообещали помочь артисту возобновить профессиональную деятельность: они обновили его творческое портфолио и подготовили новые визитные карточки.

