Почти 50% омичей не считают профессию педагога престижной

Только 32% омичей считают профессию педагога престижной в современном мире. Против этого утверждения высказались 47% жителей региона, а еще 21% — не смогли поддержать ни одну из сторон. Опрос проводили аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob.
Омичи рассказали, какими качествами должен обладать идеальный, а также дали оценку престижности этой профессии на территории Омской области.
Среди опрошенных омичей 47% респондентов не считают профессию педагога престижной в современном мире. При этом мнение о престижности педагогического труда респонденты возраста 45+ разделяют гораздо чаще, чем молодежь: 45% против 20% среди опрошенных до 35 лет. Также высоким оказался процент омичей, считающих, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился — с этим утверждением согласились 52% из общего числа опрошенных, из которых 58% составила молодежь до 35 лет.
Также омичам было предложено назвать достоинства идеального педагога. Мнение горожан распределилось следующим образом: профессионализм (27% голосов), терпение (25%) и доброта (17%). По 14% опрошенных считают, что учителя должны любить детей и обладать стрессоустойчивостью. А 9% говорят о том, что педагоги должны любить свою работу.