Почти 50% омичей не считают профессию педагога престижной

Среди опрошенных омичей 47% респондентов не считают профессию педагога престижной в современном мире. При этом мнение о престижности педагогического труда респонденты возраста 45+ разделяют гораздо чаще, чем молодежь: 45% против 20% среди опрошенных до 35 лет. Также высоким оказался процент омичей, считающих, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился — с этим утверждением согласились 52% из общего числа опрошенных, из которых 58% составила молодежь до 35 лет.